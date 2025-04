Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Industrieofen explodiert

Am Donnerstag kam es bei einer Firma in Blaubeuren zur Explosion eines Industrieofens.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einer Firma in der Württemberger Straße aus. Dort kam es zur Explosion in einem Industrieofen, nachdem Mitarbeiter diesen in Betrieb nahmen. Die Feuerwehren aus Blaubeuren, Gerhausen und Weiler rückten mit insgesamt 14 Fahrzeugen und etwa 80 Personen aus. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es den Mitarbeitern das Feuer zu löschen. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam es wohl zu einem technischen Defekt, als Chemikalien in den Brennraum eingeleitet wurden. Im Ofen kam es zu einer Explosion, wodurch die Tür aufgesprengt wurde und ein Feuer entstand. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

++++0787891 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell