Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Automaten aufgebrochen

Bargeld erbeutete ein Unbekannter am Donnerstag in Biberach.

Ulm (ots)

In der Nacht zum Donnerstag war ein Unbekannter auf dem Tankstellengelände in der Sandgrabenstraße zu Gange. Dort hebelte er zwei Staubsaugerautomaten auf. So gelangte der Dieb an Münzgeld. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/447-0) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro.

++++0785122 (JC)

