Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Zwei Sanitäter angegriffen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in Giengen an der Brenz am Donnerstagnachmittag.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich um 15.27 Uhr in der Carl-Benz-Straße. Rettungskräfte rückten aus, da eine betrunkene Person stürzte und nun verletzt sei. Die Sanitäter leisteten Erste-Hilfe als der stark alkoholisierte 72-Jährige plötzlich mit der Faust auf den 47-jährigen Sanitäter einschlug und versuchte ihn auf den Boden zu werfen. Sein 67-jähriger Bruder, der ebenfalls betrunken war, mischte sich daraufhin ein und trat dem zweiten Sanitäter mit dem Fuß in den Rücken. Der 25-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Eine zweite Besatzung des Rettungsdiensts verbrachte den 72-Jährigen schließlich in eine Klinik zur weiteren Behandlung. Dieser hatte sich beim Sturz eine Kopfplatzwunde zugezogen. Die Polizei Giengen nahm die Ermittlungen wegen Körperverletzung auf. Ein durch die Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 67-Jährigen einen Wert von über zwei Promille. Der 72-Jährige war zu betrunken um den Test durchzuführen. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und bittet diese, sich unter der 07322 9653 0 beim Polizeirevier Giengen zu melden.

++++0787527(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell