Zu einer Körperverletzung vom Sonntag (6.4.25) vor einer Ulmer Diskothek sucht die Polizei nun weitere Zeugen.

Ulm (ots)

Bereits vor drei Wochen kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 4 Uhr in der Hirschstraße vor einer Diskothek zu einer Körperverletzung. Unbekannte attackierten drei Männer im Alter von 21, 26 und 27 Jahren wodurch diese teils schwer verletzt wurden. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Wie sich dort herausstellte, erlitt der 26-jährige Geschädigte wohl durch den Schlag mit einem Schlagring schwere Verletzungen am Kopf. Im Rahmen der Ermittlungen wurden durch die Polizei bereits einige Zeugen zur Körperverletzung befragt. Da womöglich noch weitere Personen die Körperverletzung beobachteten, werden diese gebeten sich bei der Polizei Ulm unter Tel. 0731/188-3312 zu melden.

