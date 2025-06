Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 38-jährige fährt mit ihrem Fahrzeug ins Feld und flüchtet

Werl-Holtum (ots)

Einen nicht ganz alltäglichen Verkehrsunfall haben am Sonntag die Polizeibeamten der Polizeiwache in Werl aufgenommen.

Am frühen Morgen, gegen 05:15 Uhr, konnte ein Spaziergänger ein Fahrzeug auf einem Feld an der Straße "Der Breite Weg" in Werl-Holtum feststellen. Im Fahrzeug hat sich eine Person befunden die trotz der Ansprache durch den Zeugen nicht reagiert hat. Als der 63-jährige Mann aus Unna die Polizei gerufen hat, wurde das Fahrzeug wieder aus dem Feld herausgefahren und ist in Richtung Hemmerde geflüchtet. Die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt viele Einzelteile eines Renault sicherstellen und eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht einleiten können.

Am frühen Sonntagabend dann, gegen kurz nach 18 Uhr hat ein Zeuge der in einem Zug saß, ein Fahrzeug in einem Feld stehen sehen. Das hat sich scheinbar dort an der Straße "Tiggesloh" festgefahren. Der 68-jährige Zeuge aus Unna verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Diese konnte das Fahrzeug, einen Renault, auch in der Feldflur auffinden. Scheinbar ist dieses, laut erster Spurenlage, von der Straße Tiggesloh über einen Graben auf einem Feld gefahren. Nach ca. 450m kam das Fahrzeug an einem weiteren Graben in diesem zum Stehen. Eine Person konnten die eingesetzten Beamten nicht feststellen.

Weitere Ermittlungen beim Halter ergaben, dass es sich bei der Fahrerin um eine 38-jährige Frau aus Lünen handeln könnte. Diese sei momentan mit dem Fahrzeug unterwegs und wurde auch von den Verwandten schon vermisst. Da sich die 38-jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, ist man davon ausgegangen, dass diese schon wieder nach Hause zurückkommen würde. So war es in der Vergangenheit auch immer.

Da für die Polizei nicht auszuschließen war, dass sich die 38-jährige vielleicht schwerer verletzt hat, wurden weitere Suchmaßnahmen mit einem Diensthund und einem Polizeihubschrauber eingeleitet. Diese blieben zunächst erfolglos.

Weitere Ermittlungen brachten die Polizeibeamten im Laufe des Abends zu einem Schnellrestaurant an der Hammer Landstraße in Werl. Dort konnte die 38-jährige leicht verletzt aufgefunden werden. Mittels Rettungswagen wurde sie dann in das nächstgelegenen Krankenhaus verbracht.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

