POL-SO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Lippstadt (ots) - Am 18. Juni kam es gegen 23 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt in der Bückeburger Straße. Eine 32-jährige Frau aus Lippstadt befuhr zur Tatzeit mit ihrem Fahrrad den Radweg der Bückeburger Straße, als sie plötzlich in Höhe der Brücke an der Friedrichstraße von Unbekannten angegriffen wurde. Eine Gruppe von mehreren männlichen Personen, nach derzeitigen Angaben etwa drei bis fünf Personen, ...

