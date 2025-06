Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Frau von Unbekannten vom Fahrrad gezogen und verletzt

Lippstadt (ots)

Am 18. Juni kam es gegen 23 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt in der Bückeburger Straße. Eine 32-jährige Frau aus Lippstadt befuhr zur Tatzeit mit ihrem Fahrrad den Radweg der Bückeburger Straße, als sie plötzlich in Höhe der Brücke an der Friedrichstraße von Unbekannten angegriffen wurde. Eine Gruppe von mehreren männlichen Personen, nach derzeitigen Angaben etwa drei bis fünf Personen, rissen die 32-Jährige von ihrem Fahrrad und schlugen und traten auf sie ein. Die Personen ließen schließlich von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung Innenstadt. Die 32-Jährige trat den Heimweg an und begab sich am Morgen des Folgetages zur Behandlung ihrer erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus und erstattete auch Anzeige bei der Polizei.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Etwa 18 bis 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, alle sprachen Deutsch. Einer der tatverdächtigen Männer trug einen auffälligen Goldring am Finger

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell