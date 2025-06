Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Weißer Sportwagen gesucht

Möhnesee (ots)

Am 17. Juni kam es gegen 16:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Straße Haarhöfe, etwa 500 Meter vor der Hausnummer 1. Ein 16-Jähriger aus Möhnesee befuhr mit seiner Kawasaki die Straße Haarhöfe in Richtung Westen. Der Kradfahrer sah im Rückspiegel einen Pkw, der sich rasch näherte und ihn mit hoher Geschwindigkeit überholte. Während des Überholmanövers fuhr der bislang unbekannte Pkw derart nah an dem 16-Jährigen vorbei, so dass er die Kontrolle über sein Krad verlor, nach rechts von der Straße abkam und in den Straßengraben stürzte. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verunfallten Kradfahrer zu kümmern. Der 16-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen, sportlichen Pkw mit dem Fragmentkennzeichen K oder KI. Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.

