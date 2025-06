Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Laptop aus Firmenfahrzeug entwendet

Erwitte (ots)

Aus einem Firmenfahrzeug wurde in der Zeit zwischen dem 18.06.2025, 18 Uhr und 19.06.2025, 16:50 Uhr, ein Firmenfahrzeug am Schäferkämper Weg aufgebrochen. Unbekannte bauten das Dreiecksfenster der Beifahrerseite eines Mercedes Sprinter aus, um sich Zugang zum Innenraum zu verschaffen. Dem Täter gelang es, sich einen Firmen-Laptop widerrechtlich anzueignen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 0241/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

