POL-SO: Gefährliche Körperverletzung - 14-Jährige verletzt

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurden Beamte der Polizeiwache Lippstadt gegen 17:00 Uhr in die Parkanlage Grüner Winkel gerufen. Dort waren Zeugen auf lautstarke Streitigkeiten und Hilferufe aufmerksam geworden. Eine Jugendliche lag am Boden und wurde von zwei weiteren jungen Leuten körperlich angegangen. Die Zeugen eilten zu Hilfe, worauf die beiden Tatverdächtigen zunächst flüchteten. Nach ersten Erkenntnissen war eine 14-Jährige aus Lippstadt von einer ihr bekannten 13-jährigen Lippstädterin unter einem Vorwand in den Park gelockt worden. Dort sei sie unmittelbar von der 13-Jährigen und einem weiteren 14-Jährigen Jungen aus Lippstadt angegriffen worden. Die Beiden brachten die 14-Jährige zu Boden, nahmen sie in den Schwitzkasten und schlugen ihren Kopf mehrfach auf den Boden. Der 14-Jährige drückte zudem brennende Zigaretten in das Gesicht der Geschädigten. Die 14-Jährige wurde verletzt in ein Lippstädter Krankenhaus transportiert. Die beiden Tatverdächtigen wurden durch die Beamten im Nahbereich angetroffen und zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Polizeiwache Lippstadt gebracht. Im Anschluss wurden Beide den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Aufhellung des Sachverhaltes aufgenommen.

