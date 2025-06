Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kupferdiebe festgenommen

Anröchte (ots)

Am 19. Juni wurde die Polizei um 02:40 Uhr zu einem Firmengelände in die Völlinghauser Straße gerufen. Ein Mitarbeiter des dort ansässigen Betriebes meldete verdächtige Personen, die sich Zugang zum Gelände verschafft hatten und große Mengen des dort gelagerten Kupfers in einen Transporter luden. Noch während sich die Polizeibeamten auf der Anfahrt zur Tatörtlichkeit befanden, wurde der Transporter in Bewegung gesetzt und entfernte sich vom Firmengelände. Die Beamten konnten den flüchtigen VW-Transporter in der Boschstraße antreffen und kontrollieren. Der Fahrzeugführer, ein 29-jähriger Rumäne sowie sein Beifahrer, ein 35-jähriger Rumäne, wurden vorläufig festgenommen. Der Bulli wurde mitsamt entwendetem Kupfer, etwa zwei Tonnen mit einem geschätzten Wert von 16.000 Euro sichergestellt. Die Kriminalpolizei führte eine Spurensicherung durch und hat aktuell die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

