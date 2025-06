Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Holtum - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Werl (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Alter Hellweg und In der Boke. Ein 72-jähriger Mann aus Welver befuhr mit seinem Pedelec die Straße In der Boke in Richtung Büderich. Zeitgleich befuhr ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus Werl mit seinem Mercedes die Straße Alter Hellweg in Richtung Norden. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, bei dem der Pedelec-Fahrer auf die Fahrbahn stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

