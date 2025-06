POL-SO: 16-jährige bei Unfall leicht verletzt - Autofahrer flüchtig

Warstein (ots) - Leider ist es am gestrigen Nachmittag um 14:00 Uhr erneut zu einer Geldübergabe einer Seniorin an falsche Polizisten gekommen. Ein Anruf bei der Warsteinerin durch die falsche Polizei sollte ihr vorgaukeln dass in der Nachbarschaft durch eine rumänische Bande eingebrochen worden sei. Einer der Täter sei festgenommen und bei ihm eine Liste mit Namen gefunden worden. Auf der stehe die Warsteinerin an ...

