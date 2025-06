Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werkzeug entwendet

Lippstadt (ots)

In der Nacht vom 18.06.2025 auf den 19.06.2025 wurden in Lippstadt vier Firmenfahrzeuge aufgebrochen. In der Windmüllerstraße wurden auf dem Firmengelände eines Elektrofachmarkts zwei Bullis aufgebrochen. Zuvor gelang es den Dieben die Umzäunung des Betriebs zu überwinden. Als Beute ließen die Täter mehrere Werkzeugmaschinen mitgehen.

Von einem lauten Geräusch wurde ein Zeuge in der Schückingstraße um 03:08 Uhr des gestrigen Donnerstag aus seinen Schlaf gerissen. Nachdem er aufstand, um nachzuschauen wer ihn weckte, sah er, dass sich ein unbekannter Pkw auf der Hebbelstraße entfernte. Anschließend entdeckte der Zeuge, dass sein Firmen-Bulli einer Delbrücker Baufirma aufgebrochen wurde. Aus dem Innern wurden ein Stemmhammer, eine Motorflex, sowie das Baustellenradio entwendet.

Vom umzäunten Gelände einer Firma für Elektro-und Sicherheitstechnik an der Raiffeisenstraße wurde aus einem Pkw Citroen u.a. Werkzeug wie Stemmbohrer, Akkuschrauber, Flex, etc. entwendet. Wie die Täter auf das Gelände gelangten ist derzeit noch unklar.

Wie das gesamte Diebesgut abtransportiert wurde ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Wert der Beute wird auf ca. 3000EUR beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu den Geschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell