POL-RZ: Trunkenheitsfahrt beendet

Ratzeburg (ots) - 23. August 2024 | Kreis Stormarn - 22.08.2024 - Bad Oldesloe Gestern (22.08.2024) führten sieben Beamte des Polizeirevieres Bad Oldesloe an zwei Standorten in Bad Oldesloe Verkehrskontrollen durch. Hierbei fiel auf, dass weiterhin die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt eines der größten Probleme bei der Sicherheit im Straßenverkehr darstellt. In der Zeit von 09.00 Uhr bis 10.30 Uhr wurde ...

