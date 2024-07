Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter Fahrerin und einer Autofahrerin

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 17-jährige E-Scooter Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Bereich der Kaiserstraße / Fasanenstraße in Karlsruhe.

Wie bislang bekannt, fuhr die 17-Jährige um 15.55 Uhr auf dem Gehweg vom Durlacher Tor kommend in Richtung Kronenplatz. An der Einmündung der Fasanenstraße hielt eine 53-jährige Fahrerin eines weißen Opel Astra offenbar zunächst an, fuhr dann jedoch weiter und stieß mit der Rollerfahrerin zusammen. Die Jugendliche kam daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zeugen des Verkehrsunfalls, die insbesondere Angaben zum Standort des Pkw während des Unfalls machen können, mögen sich bitte an die Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0721 944840 wenden.

Dennis Krull, Pressestelle

