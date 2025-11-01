Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 01.11.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Geilenkirchen - Einbruch

Am Freitag, den 31.10.2025, im Zeitraum von 13.00 bis 21.00 Uhr gelangten unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus auf der Schillerstraße in Geilenkirchen und durchsuchten dieses. Zugang zu dem Haus erlangten die Tatverdächtigen über ein Fenster. Aus dem Haus wurde Schmuck entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Übach-Palenberg - Einbruch

Am Freitag, den 31.10.2025, brachen die unbekannten Tatverdächtigen im Zeitraum von 19.40 bis 21.10 Uhr in ein Haus auf der Weserstraße in Frelenberg ein. Aus dem Haus wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Zuvor hatten die Tatverdächtigen ein Fenster aufgehebelt und sich auf diese Weise Zugang zum Haus verschafft.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig ist in diesen Fällen die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Geilenkirchen - Lindern - Verkehrsunfall mit Motorrad

Am Freitag, den 31.10.2025, um 16.31 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die Kreisstraße 6 aus Richtung Gereonsweiler in Fahrtrichtung Lindern. In einer Kurve kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Stein in der Grünfläche und kam schließlich zu Fall. Der Motorradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung dem Krankenhaus Geilenkirchen zugeführt.

Der Verkehrsunfall wurde polizeilich aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell