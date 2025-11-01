PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 01.11.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Geilenkirchen - Einbruch

Am Freitag, den 31.10.2025, im Zeitraum von 13.00 bis 21.00 Uhr gelangten unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus auf der Schillerstraße in Geilenkirchen und durchsuchten dieses. Zugang zu dem Haus erlangten die Tatverdächtigen über ein Fenster. Aus dem Haus wurde Schmuck entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Übach-Palenberg - Einbruch

Am Freitag, den 31.10.2025, brachen die unbekannten Tatverdächtigen im Zeitraum von 19.40 bis 21.10 Uhr in ein Haus auf der Weserstraße in Frelenberg ein. Aus dem Haus wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Zuvor hatten die Tatverdächtigen ein Fenster aufgehebelt und sich auf diese Weise Zugang zum Haus verschafft.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig ist in diesen Fällen die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Geilenkirchen - Lindern - Verkehrsunfall mit Motorrad

Am Freitag, den 31.10.2025, um 16.31 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die Kreisstraße 6 aus Richtung Gereonsweiler in Fahrtrichtung Lindern. In einer Kurve kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Stein in der Grünfläche und kam schließlich zu Fall. Der Motorradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung dem Krankenhaus Geilenkirchen zugeführt.

Der Verkehrsunfall wurde polizeilich aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

  • 31.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Radlader entwendet

    Hückelhoven-Baal (ots) - Von einem Firmengelände an der Benzstraße entwendeten unbekannte Täter zwischen 17 Uhr am Dienstag (28. Oktober) und 7 Uhr am Mittwoch (29. Oktober) einen dort abgestellten Radlader. Dieser konnte durch den Eigentümer an einem Feldweg geortet und zurückgebracht werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

    Wegberg-Harbeck (ots) - Indem sie eine Terrassentür aufhebelten, gelangten Einbrecher in ein Wohnhaus an der Straße Kringskamp. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Die Tat wurde am Dienstag, 28. Oktober, zwischen 5 Uhr und 20 Uhr begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Motorrad gestohlen

    Erkelenz (ots) - Zwischen dem 27. Oktober (Montag) und dem 30. Oktober (Donnerstag) stahlen bislang unbekannte Personen ein Motorrad der Marke Yamaha aus einer Tiefgarage an der Montforter Straße. Das Zweirad trug zur Tatzeit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
