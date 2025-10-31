POL-HS: Einbruch in Wohnhaus
Wegberg-Harbeck (ots)
Indem sie eine Terrassentür aufhebelten, gelangten Einbrecher in ein Wohnhaus an der Straße Kringskamp. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Die Tat wurde am Dienstag, 28. Oktober, zwischen 5 Uhr und 20 Uhr begangen.
