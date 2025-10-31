POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Selfkant-Saeffelen (ots) - Am Donnerstag, 30. Oktober, wurde gegen 19 Uhr an der Kreisstraße 5 ein verunfallter Pkw in einem Feld entdeckt. Neben dem Fahrzeug wurde der Fahrer aufgefunden. Er hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verstarb. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, wie es zu dem Unfall kommen konnte und sperrte dafür die Kreisstraße 5 einige Zeit für ...

