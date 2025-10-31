PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wegberg-Harbeck (ots)

Indem sie eine Terrassentür aufhebelten, gelangten Einbrecher in ein Wohnhaus an der Straße Kringskamp. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Die Tat wurde am Dienstag, 28. Oktober, zwischen 5 Uhr und 20 Uhr begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Motorrad gestohlen

    Erkelenz (ots) - Zwischen dem 27. Oktober (Montag) und dem 30. Oktober (Donnerstag) stahlen bislang unbekannte Personen ein Motorrad der Marke Yamaha aus einer Tiefgarage an der Montforter Straße. Das Zweirad trug zur Tatzeit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Baustelle

    Gangelt-Breberen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag (27. Oktober) und Donnerstag (30. Oktober) Zutritt zu einer Baustelle an der Altenburgstraße. Dort entwendeten sie unter anderem Werkzeuge und Stromkabel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 08:00

    POL-HS: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 5

    Selfkant-Saeffelen (ots) - Am Donnerstag, 30. Oktober, wurde gegen 19 Uhr an der Kreisstraße 5 ein verunfallter Pkw in einem Feld entdeckt. Neben dem Fahrzeug wurde der Fahrer aufgefunden. Er hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verstarb. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, wie es zu dem Unfall kommen konnte und sperrte dafür die Kreisstraße 5 einige Zeit für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren