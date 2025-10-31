POL-HS: Einbruch in Baustelle
Gangelt-Breberen (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag (27. Oktober) und Donnerstag (30. Oktober) Zutritt zu einer Baustelle an der Altenburgstraße. Dort entwendeten sie unter anderem Werkzeuge und Stromkabel.
