Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit Pakettrick in Wohnung gelangt

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Am 29. Oktober (Mittwoch) gelang es einer bislang unbekannten Frau, sich unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer Seniorin zu verschaffen. Gegen 16.15 Uhr klingelte es in der Kirchhovener Straße an der Tür der betagten Frau. Eine Unbekannte, die ein kleines Paket bei sich trug, gab an, zu einer Nachbarin zu wollen. Da diese nicht da sei, bat sie um einen Stift, mit dem sie das Paket beschriften könne. Daraufhin ließ die Wohnungsinhaberin die Fremde eintreten. Nach einiger Zeit verließ die Besucherin das Haus wieder. Kurze Zeit später stellte die alte Frau dann fest, dass mit der Fremden auch Ihr Schmuck verschwunden war. Die Täterin war etwa 150 bis 155 Zentimeter groß, hatte schulterlange dunkelblonde Haare und war dunkel gekleidet. Sie sprach gebrochenes Deutsch mit einem ausländischen, möglicherweise osteuropäischen Akzent. Wer kann Hinweise zur Identität der unbekannten Frau geben? Wem ist eine weibliche Person mit einem Paket in der Kirchhovener Straße zur in Rede stehenden Tatzeit aufgefallen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

