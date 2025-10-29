PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbrüche
Zeugen gesucht

Wegberg/-Beeck (ots)

Einbrecher verschafften sich am Dienstag (28. Oktober) zwischen 08.30 Uhr und 13.05 Uhr gewaltsam in der Straße In der Heide Zutritt in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Schmuck. In Tatortnähe wurden von Anwohnern zwei verdächtige Personen gesehen. Ein Mann war etwa 25 bis 35 Jahre alt und hatte eine athletische Figur. Er wirkte osteuropäisch, trug bunte Turnschuhe, eine Jeans sowie eine schwarz/weiße Jacke und hatte eine Tätowierung an der linken Hand. Sein Begleiter trug weiße Turnschuhe, eine schwarze Hose sowie einen roten Windbreaker. Auf der Beecker Prämienstraße kam es am selben Tag ebenfalls zu einem Einbruch. Auch dort wurden die beiden Verdächtigen gesehen. Wer kann Hinweise zu den beschriebenen Personen geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

