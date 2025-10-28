PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radio aus Kfz gestohlen

Wegberg-Busch (ots)

Unbekannte Personen drangen in der Straße In Busch gewaltsam in ein Kfz ein, das unter einem Carport abgestellt war und entwendeten ein Radio der Marke Blaupunkt, das im Armaturenbrett verbaut war. Die Tat ereignete sich zwischen dem 12. Oktober (Sonntag) und dem 26. Oktober (Sonntag).

