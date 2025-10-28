POL-HS: Kabeldiebstahl auf Kiesgrubengelände
Erkelenz-Kückhoven (ots)
Zwischen Freitag (24. Oktober), 15 Uhr, und Sonntag (26. Oktober), 10.55 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam auf das umfriedete Gelände einer an der L 19 gelegene Tagebaukiesgrube vor und entwendeten an einem Förderband etwa 1000 Meter eines Kupferkabels.
