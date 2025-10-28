POL-HS: Kabeldiebstahl auf Kiesgrubengelände

Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - Gegen 02.45 Uhr drangen zwei Einbrecher am Sonntagmorgen (26. Oktober) gewaltsam in das Verkaufszelt eines an der Gladbacher Straße gelegenen Baumarktes ein. Auf Grund der Auslösung eines Alarms verließen sie das Zelt vermutlich ohne Beute. Auf Videoaufzeichnungen war zu erkennen, wie zwei dunkel gekleidete Personen, eine davon mit dunklem Rucksack, das Gelände in unbekannte Richtung ...

