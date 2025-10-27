Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Heinsberg-Schleiden: B 221 (Alkohol) - Selfkant-Tüddern: Sittarder Straße/Neustraße (BTM) - Geilenkirchen: Heinsberger Straße (BTM) - Geilenkirchen: Landstraße (BTM) - Übach-Palenberg-Übach: Friedrich-Ebert-Straße (BTM) - Übach-Palenberg-Palenberg: Alte Aachener Straße (BTM) - Erkelenz: L 19 (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

- Geilenkirchen: Theodor-Heuss-Ring - Geilenkirchen: Landstraße - Hückelhoven-Ratheim: Buscherbahn

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei Kontrollen konnte am vergangenen Wochenende bei einem Einsatz in

- Heinsberg: Carl-Severing-Straße - Geilenkirchen: Drosselweg

Personen angetroffen werden, die Betäubungsmittel mit sich führten. Das BTM wurde sichergestellt und jeweils eine Anzeige gefertigt.

