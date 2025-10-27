POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:
- Heinsberg-Schleiden: B 221 (Alkohol) - Selfkant-Tüddern: Sittarder Straße/Neustraße (BTM) - Geilenkirchen: Heinsberger Straße (BTM) - Geilenkirchen: Landstraße (BTM) - Übach-Palenberg-Übach: Friedrich-Ebert-Straße (BTM) - Übach-Palenberg-Palenberg: Alte Aachener Straße (BTM) - Erkelenz: L 19 (Alkohol)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In
- Geilenkirchen: Theodor-Heuss-Ring - Geilenkirchen: Landstraße - Hückelhoven-Ratheim: Buscherbahn
stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
Betäubungsmitteldelikte:
Bei Kontrollen konnte am vergangenen Wochenende bei einem Einsatz in
- Heinsberg: Carl-Severing-Straße - Geilenkirchen: Drosselweg
Personen angetroffen werden, die Betäubungsmittel mit sich führten. Das BTM wurde sichergestellt und jeweils eine Anzeige gefertigt.
