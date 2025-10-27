POL-HS: Diebstahl aus Kfz

Gangelt-Langbroich (ots) - Unbekannte stahlen am Sonntag (26. Oktober) zwischen 07.15 Uhr und 08.20 Uhr in der Straße Im Heggen einen Kfz-Anhänger, an dem ein Kennzeichen aus Heinsberg (HS-) angebracht war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

