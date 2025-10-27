PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Kfz

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Am Keyenberger Markt stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag (23. Oktober), 17 Uhr, auf Freitag (24. Oktober), 07.15 Uhr, aus einem Kfz nach ersten Erkenntnissen unter anderem diverse Sportsachen und eine geringe Menge Bargeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet

    Erkelenz-Gerderath (ots) - Zwischen dem 24. Oktober (Freitag), 21 Uhr, und dem 25. Oktober (Samstag), 14.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen aus einem auf der Meister-Gerhard-Straße abgestellten Pkw eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Anhängerdiebstahl

    Gangelt-Langbroich (ots) - Unbekannte stahlen am Sonntag (26. Oktober) zwischen 07.15 Uhr und 08.20 Uhr in der Straße Im Heggen einen Kfz-Anhänger, an dem ein Kennzeichen aus Heinsberg (HS-) angebracht war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Versuchter Einbruch in Bistro

    Heinsberg-Oberbruch (ots) - Einbrecher versuchten am frühen Montagmorgen (27. Oktober) gegen 01.45 Uhr gewaltsam in ein am Aloysiusplatz gelegenes Bistro einzudringen. Nach ersten Ermittlungen scheiterte ihr vorhaben. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren