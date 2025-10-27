POL-HS: Diebstahl aus Kfz
Erkelenz-Keyenberg (ots)
Am Keyenberger Markt stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag (23. Oktober), 17 Uhr, auf Freitag (24. Oktober), 07.15 Uhr, aus einem Kfz nach ersten Erkenntnissen unter anderem diverse Sportsachen und eine geringe Menge Bargeld.
