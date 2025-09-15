Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht: Radfahrerin verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Senne - Am Donnerstag, 11.09.2025, erlitt eine Radfahrerin leichte Verletzungen. Ein Autofahrer war an der Windelsbleicher Straße, in Höhe Friedrichsdorfer Straße, mit ihr kollidiert und dann weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:10 Uhr befuhr eine 16-jährige Bielefelderin mit einem Mountainbike die Windelsbleicher Straße in Richtung Buschkampstraße. In Höhe der Friedrichsdorfer Straße überquerte sie die Straße, als die Fahrrad-Ampel grünes Licht anzeigte. Im Kreuzungsbereich bog dann vor ihr ein silberner Mercedes-Benz ab, touchierte das Rad. Die Jugendliche verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne die Polizei zu informieren.

Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Mercedes-Benz mit Bielefelder-Kennzeichen gehandelt haben. Das Fahrzeug könnte hinten rechts eine Delle haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell