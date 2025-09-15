Polizei Bielefeld

POL-BI: Wem gehört dieses Pedelec?

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Im Zuge eines Polizeieinsatzes an der Hauptstraße am 24.04.2025, wurde ein Damen-Pedelec sichergestellt. Die Polizei sucht die rechtmäßige Eigentümerin oder den Eigentümer.

Gegen 09:30 Uhr meldete eine Bielefelderin der Polizei, dass sie ihr gestohlenes Fahrrad in einem Wohnhaus an der Hauptstraße geortet habe. Nachdem sie über den GPS-Tracker einen Signalton abspielte, konnte ein Kellerraum ausgemacht werden, indem sich das Fahrrad befand. Eine Richterin stimmte wenig später einer Durchsuchung des Kellerraums zu.

Neben dem Pedelec der Bielefelderin wurde ein weiteres Pedelec aufgefunden. Zudem wurden private Dokumente eines polizeibekannten und wohnungslosen 52-jährigen Mannes im Raum aufgefunden. Er wird verdächtigt, die Räder gestohlen zu haben.

Das zweite sichergestellte Rad konnte bislang keiner rechtmäßigen Eigentümerin zugeordnet werden. Es handelt sich um ein Zündapp Damen-Pedelec vom Typ Citybike in schwarz.

Die rechtmäßige Eigentümerin meldet sich bitte mit einem Eigentumsnachweis beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell