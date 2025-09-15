PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Wem gehört dieses Pedelec?

POL-BI: Wem gehört dieses Pedelec?
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Im Zuge eines Polizeieinsatzes an der Hauptstraße am 24.04.2025, wurde ein Damen-Pedelec sichergestellt. Die Polizei sucht die rechtmäßige Eigentümerin oder den Eigentümer.

Gegen 09:30 Uhr meldete eine Bielefelderin der Polizei, dass sie ihr gestohlenes Fahrrad in einem Wohnhaus an der Hauptstraße geortet habe. Nachdem sie über den GPS-Tracker einen Signalton abspielte, konnte ein Kellerraum ausgemacht werden, indem sich das Fahrrad befand. Eine Richterin stimmte wenig später einer Durchsuchung des Kellerraums zu.

Neben dem Pedelec der Bielefelderin wurde ein weiteres Pedelec aufgefunden. Zudem wurden private Dokumente eines polizeibekannten und wohnungslosen 52-jährigen Mannes im Raum aufgefunden. Er wird verdächtigt, die Räder gestohlen zu haben.

Das zweite sichergestellte Rad konnte bislang keiner rechtmäßigen Eigentümerin zugeordnet werden. Es handelt sich um ein Zündapp Damen-Pedelec vom Typ Citybike in schwarz.

Die rechtmäßige Eigentümerin meldet sich bitte mit einem Eigentumsnachweis beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 14:01

    POL-BI: Kennzeichendiebe rammen sich den Weg frei

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt - Eine Bielefelderin stellte sich am Samstag, 13.09.2025, auf der Rheinallee zwei Kennzeichendieben mit ihrem Fahrzeug in den Weg, woraufhin sie, mehrmals angefahren wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Die 31-jährige Bielefelderin befuhr gegen 19:30 Uhr die Rheinallee, als sie zwischen dem Neckarweg und dem Mainweg zwei verdächtige Personen bemerkte. Die beiden Männer machten ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 13:24

    POL-BI: Zeugen gesucht: Tankstellenraub

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Wie berichtet, raubte ein unbekannter Mann am Freitag, 12.09.2025, Bargeld in einer Tankstelle an der Eckendorfer Straße, in Höhe Am Stadtholz. Die Kriminalpolizei benennt weitere Details und sucht Zeugen. Um 17:13 Uhr betrat der unbekannte Räuber den Geschäftsraum der Tankstelle. Er bedrohte die Kassiererin, forderte Bargeld und flüchtete schließlich mit einem niedrigen ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 13:20

    POL-BI: Unvermittelter Angriff nach Gespräch

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brackwede- Zwei Männer sollen Samstagfrüh, 13.09.2025, einen Diskothekenbesucher geschlagen und getreten haben. Die Polizei sucht die Täter sowie Zeugen. Ein 20-jähriger Löhner hielt sich gemeinsam mit zwei Bielefeldern, 18 und 21 Jahre alt, in einer Diskothek an der Duisburger Straße auf. Nachdem der Löhner gegen 05:35 Uhr mit einem Türsteher gesprochen hatte, gingen ihn zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren