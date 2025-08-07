Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe im Keller

Großengottern (ots)

Schwere Beute machten bislang unbekannte Diebe im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße. Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in einen Keller und erbeuteten daraus mehrere Hantelstangen samt Gewichten sowie mehrere Paar Schuhe im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Wer den Kellereinbruch bemerkt hat oder Hinweise zur Täterschaft, möglicherweise auch zum Abtransport des Beutegutes, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0203615

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell