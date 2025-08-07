PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kraftrad-Fahrerin leicht verletzt

Ershausen (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 15 Uhr, befuhr der Fahrer eines Zustellerfahrzeuges die Provinzialstraße in Richtung Geismar. Als er auf Höhe einer Bushaltestelle wenden wollte, kam es zur Kollision mit der von hinten herannahenden Fahrerin eines Leichtkraftkrades. Die 18-jährige Fahrerin des Kraftrades kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

