Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschter E-Bike-Dieb gestellt - Herkunft zunächst schleierhaft

Mühlhausen (ots)

Den Diebstahl ihres Fahrrades meldete eine Bürgerin am Mittwoch der Polizei in Mühlhausen. Die Beamten konnten sich in Erinnerung rufen, dass sie bereits am Samstag im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Dieb auf dem E-Bike stoppten konnten. Der berauschte Radfahrer räumte den Diebstahl ein, konnte sich jedoch nicht mehr erinnern, wo er das Fahrrad gestohlen hatte. Die Polizeibeamten des Unstrut-Hainich-Kreises stellten daher das Rad sicher und können es nun an den rechtmäßigen Besitzer herausgeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell