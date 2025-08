LPI-NDH: Technischer Defekt führt zu Verkehrsunfall

Hain (ots) - Auf der Bundesstraße 4, nahe der Abfahrt nach Hain, ereignete sich am Dienstag gegen 17.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer mit seinem Auto in den Gegenverkehr geriet und seitlich mit einem Wohnmobil kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

