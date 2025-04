Polizei Bielefeld

POL-BI: Kinderwagen, Handwagen und Tasche dienen als Versteck

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brake - Zwei Frauen und ein Mann haben am Donnerstag, 24.04.2025, versucht, in einem Supermarkt in Brake, ihre Beute zu verbergen. Einem Ladendetektiv gelang es eine Tatverdächtige aufzuhalten und die gestohlenen Artikel in einem Wert von deutlich über zweihundert Euro zu sichern.

Das Trio betrat gemeinsam den Supermarkt an der Braker Straße, in Höhe der Bornholmstraße. Der Detektiv bemerkte, wie der Mann allein Süßigkeiten in seine Umhängetasche lud. Die beiden Frauen gingen gemeinsam durch das Geschäft. Dabei steckte die Mutter diverse Artikel in ihren Kinderwagen, während ihre Begleiterin Waren in den mitgeführten Handwagen lud.

Gegen 15:20 Uhr stoppte der Detektiv die Frau mit dem Handwagen, als sie ohne Bezahlung den Supermarkt verließ. Wenig später kam der Mann mit der unbezahlten Ware aus dem Markt und riet der Frau, die gestohlenen Artikel zurückzulassen. Gemeinsam liefen sie auf der Braker Straße davon.

Während die beiden Personen auf der Braker Straße davonliefen, hielt der Ladendetektiv die Ladendiebin mit dem Kinderwagen auf. In einem Büro warteten sie gemeinsam auf die gerufenen Polizisten. Bei den tatverdächtigen Personen handelt es sich um einen 31-jährigen Bielefelder, der mit einer 27-jährigen Bielefelderin entkam sowie eine 27-Jährige aus Herford.

