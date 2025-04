Polizei Bielefeld

POL-BI: Haftbefehl dank Kontrolle vollstreckt - Soko erfolgreich

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Bei Kontrollen wurde am Donnerstag, 24.04.2025, auch ein mit Haftbefehl gesuchter Mann gefasst.

Polizisten der SOKO Innenstadt waren im Bereich der Bielefelder Innenstadt unterwegs und kontrollierten die Drogenszene an den als Szenetreffpunkt bekannten Örtlichkeiten. Im Laufe der Kontrollen trafen sie um 20:00 Uhr am Willy-Brandt-Platz auf einen polizeibekannten 49-jährigen Bielefelder. Bei ihm fanden die Beamten neun Bubbles mit Crack, die sichergestellt wurden. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

Gegen 21:40 Uhr unterzogen die Polizisten am Kesselbrink einen 42-jährigen Mann einer Kontrolle. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten der Soko in seinen Taschen drei Tütchen mit Amphetamin. Der 42-Jährige äußerte, diese für den Eigenbedarf zu benötigen und stimmte der Vernichtung zu. Seine Überprüfung brachte ans Licht, dass der Mann ohne festen Wohnsitz mit Haftbefehl gesucht wurde. Da er den haftbefreienden Geldbetrag nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen und ging in Haft.

