POL-BI: Kollision mit Stadtbahn auf der Beckhausstraße

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - An der Einmündung Engersche Straße und Am Vorwerk hat ein Autofahrer am Mittwoch, 23.04.2025, nicht auf einen herannahenden Radfahrer geachtet. Bei dem Öffnen seiner Fahrertür ist ein 39-jähriger Bielefelder leicht verletzt worden. Ein 43-jähriger Bielefelder stellte seinen VW Passat gegen 07:30 Uhr in einer Parkbucht vor der genannten Kreuzung in Fahrtrichtung Innenstadt ab. Als er seine Autotür öffnete, stieß der ...

