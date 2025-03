Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Täter nach versuchtem Wohnungseinbruch flüchtig

Burscheid (ots)

Am Mittwoch (19.03.) kam es in der Straße Rosenkranz im Stadtteil Hilgen zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Die Täter wurden gestört und flüchteten.

Gegen 21:15 Uhr hatte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses ein Geräusch aus Richtung ihrer Haustür vernommen. Als sie daraufhin das Licht einschaltete, sah sie zwei dunkel gekleidete Personen in Richtung Eschhausener Straße wegrennen. Anschließend stellte sie Beschädigungen an ihrer Haustür fest, was vermuten lässt, dass die beiden Unbekannten versucht haben, in das Gebäude einzubrechen. Die Täter konnten trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Beide werden als circa 170 bis 180 Zentimeter groß und von normaler Statur beschrieben.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. Eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz bieten die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention an, Rufnummer: 02202 205-444 oder E-Mail: gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (th)

