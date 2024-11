POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Stadland leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Wochenende wurde eine Taschendiebin in Delmenhorst auf frischer Tat ertappt. Zeugen verfolgten die Frau, gegen die nun wegen Diebstahls ermittelt wird. Die Polizei wiederholt in diesem Zusammenhang die Warnungen vor Dieben. Ein 60-jähriger Delmenhorster hielt sich am Samstag, 09. November ...

mehr