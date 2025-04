Polizei Bielefeld

POL-BI: BAB 2 - Autotransportanhänger verursacht schweren Verkehrsunfall

Bielefeld (ots)

SSC/ Bielefeld- Vlotho- Bad Oeynhausen - BAB 2- Am späten Abend des 24.04.2025 kam es auf der BAB 2 zwischen Vlotho und Bad Oeynhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 21-Jähriger aus Delmenhorst mit seinem Pkw Volvo und einem Autotransportanhänger gegen 21.40 Uhr die A2 in Fahrtrichtung Hannover. Kurz hinter der Anschlussstelle Vlotho-West geriet er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Gespann ins Schleudern. Hierdurch riss der Anhänger von seinem Volvo ab und blieb unbeleuchtet auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der nachfolgende 63-jährige Fahrer eines Pkw BMW aus Bad Oeynhausen konnte nicht mehr vollständig ausweichen und kollidierte mit dem Anhänger. Im weiteren Verlauf musste ein dahinterfahrender 33-jähriger Franzose seinen Pkw Toyota stark abbremsen, um nicht in die Unfallstelle zu fahren. In den Toyota fuhr im Anschluss noch ein Pkw Seat einer 29-jährigen Hamburgerin. Diese verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde mit einem Rettungswagen einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt. Der 21-jährige Unfallverursacher verletzte sich leicht und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Während der Unfallaufnahme war die A2 für zwei Stunden in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt.

