POL-BI: Schnelle Beute für Kriminelle: Wertsachen aus Fahrzeugen gestohlen

SI / Bielefeld / Mitte - Drei Bielefelder erstatteten Anzeige, nachdem Unbekannte am Dienstag, 22.04.2025, und Mittwoch, 23.04.2025, ihre Autos in der Innenstadt aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet hatten.

Am frühen Mittwoch, zwischen 06:10 Uhr und 06:40 Uhr, schlug ein Unbekannter die hintere Seitenscheibe eines grauen Peugeot ein, der an der Niedernstraße stand. Der Täter erbeutete eine Geldbörse.

Am Mittwochabend zwischen 17:26 Uhr und 20:10 Uhr hatte es ein Dieb auf ein Navigationsgerät der Marke TomTom und ein Huawei Handy abgesehen. Er gelangte auf bisher ungeklärte Weise in das Fahrzeuginnere eines grauen Skoda Fabia, der an der Feilenstraße in einem Parkhaus stand.

Selbst zwei Tafeln Schokoladen reichten einem Täter aus, um das Fenster eines VW Transporters einzuschlagen. Der Wagen stand zwischen 19:00 Uhr und 00:20 Uhr auf einem Grundstück an der Herforder Straße gegenüber der Einmündung zur Hertha-Koenig-Straße.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Die Polizei erinnert daran, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Insbesondere Geldbörsen und Elektronikartikel sollten Sie immer mitnehmen, auch wenn Sie nur kurz das Auto verlassen.

