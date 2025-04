Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Fahrraddiebe mit Personenbeschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Dank eines Zeugenhinweises konnten Polizisten am späten Mittwoch, 23.04.2025, einen polizeibekannten Fahrraddieb stellen, von seinen drei Komplizen fehlte jede Spur.

Zwei Anwohner der Friedenstraße beobachteten gegen 21:50 Uhr, dass sich eine Gruppe unbekannter Männer an Fahrrädern zu schaffen machte, die in einem Innenhof in der Nähe der Zimmerstraße standen.

Ein Täter nahm einen Winkelschleifer zur Hand und versuchte damit ein Fahrradschloss zu öffnen. Einer der Anwohner verließ daraufhin seine Wohnung und stellte die fremden Männer zur Rede. Sie behaupteten, es handele sich um das Pedelec eines Freundes. Daraufhin schoben sie das Rad samt Schloss in Richtung eines Parkplatzes und setzten dort ihre Arbeit weiter fort.

Da ihm die Situation seltsam vorkam, verständigte der Bielefelder die Polizei. Kurz darauf fuhr einer der Männer mit dem Rad in Richtung Feilenstraße davon.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen am Tatort auf einen ihnen bekannte Mann. Der 37-Jährige ohne festen Wohnsitz gab an, mit der Tat nichts zu tun zu haben. Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten jedoch auf einen auseinandergebauten Winkelschleifer. Sie erstatten Anzeige gegen den Mann, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen war.

Seine drei Komplizen beschreiben die Zeugen wie folgt:

Sie waren zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß und hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Der erste Mann trug ein schwarzes, langes Oberteil, eine schwarze Hose, eine schwarze Mütze und eine schwarze Umhängetasche sowie dunkle Schuhe mit weißer Sohle.

Der zweite Mann trug eine schwarze Jacke mit weißem Reißverschluss, eine schwarze Hose, eine schwarze Basecap mit weißem Detail auf der vorderen, linken Seite sowie einen schwarzen Rucksack.

Der dritte Mann trug eine blau-weiße Jacke, eine schwarze Hose, eine schwarze Basecap und dunkle Schuhe mit weißer Sohle.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell