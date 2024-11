Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raub auf Jugendliche in Mainzer Kino

Mainz - Altstadt (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr kam es in einem Mainzer Kino in der Holzhofstraße zu einem Raub auf eine Jugendliche.

Auf der dortigen Damentoilette wurde das spätere Opfer von einer bislang unbekannten Frau festgehalten und gegen ihren Willen durchsucht. Als diese sich wehrte, zog die Täterin ein Messer und bedrohte sie damit. Die Täterin durchsuchte die Jugendliche nun weiter, erbeutete einen zweistelligen Bargeldbetrag und flüchtete aus der Toilette.

Die Frau wird folgendermaßen beschrieben:

- Ca. 30 Jahre alt - Hellbraune, brustlange Haare - Beiger Mantel, schwarze Leggins, schwarze Umhängetasche - Auffällig weiße Kunstnägel und hellblaue Augen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

