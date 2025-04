Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen zu zwei Wohnungseinbrüchen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Heepen - Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten um Hinweise zu zwei Wohnungseinbrüchen, die der Polizei am Samstag, 19.04.2025, gemeldet wurden. An der Brackweder Straße verschwanden die Einbrecher mit einem gestohlenen Mercedes SL. An der Pastor-Kruse-Straße entwendeten die Täter Wertgegenstände.

Zwischen Dienstagmittag, 15.04.2025, und Samstagabend, 19.04.2025, verübten der oder die unbekannten Täter einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Brackweder Straße, in Nähe der Leharstraße. Sie erbeuteten in der Wohnung unter anderem einen Autoschlüssel und fuhren mit einem schwarzen Bielefelder Mercedes SL Cabriolet davon.

In der Pastor-Kruse-Straße öffneten der oder die Einbrecher zwischen Samstagmittag, 12.04.2025, und Samstagabend, 19.04.2025, gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses und suchten in den Zimmern nach wertvoller Beute. Sie entkamen unerkannt mit einer Tasche, Schmuck und einer Armbanduhr der Bewohner.

Die Ermittler der Kripo bitten um Hinweise zu den beiden Taten unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell