POL-BI: Handtasche vom Kinderwagen gestohlen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Dank eines Zeugenhinweises konnten Polizisten am späten Mittwoch, 23.04.2025, einen polizeibekannten Fahrraddieb stellen, von seinen drei Komplizen fehlte jede Spur. Zwei Anwohner der Friedenstraße beobachteten gegen 21:50 Uhr, dass sich eine Gruppe unbekannter Männer an Fahrrädern zu schaffen machte, die in einem Innenhof in der Nähe der Zimmerstraße standen. Ein Täter ...

