Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen endet mit Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

In Erfurt endete ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen am Donnerstagnachmittag mit einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 16:00 Uhr verwechselten ein 22-jähriger Audi-Fahrer und ein 38-jähriger Volvo-Fahrer die zweispurige Weimarische Straße augenscheinlich mit einer Rennstrecke. Laut Zeugenangaben beschleunigten die beiden Männer ihre Autos an einer Ampel stadtauswärts stark und lieferten sich so ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Kurze Zeit später verlor der Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf die stadteinwärts führende Fahrspur, drehte sich um die eigene Achse und kollidierte schließlich mit einem Straßenbaum. Dieser stürzte durch die Wucht des Aufpralls auf ein daneben geparktes Auto und beschädigte dieses. Der Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand mit 15.000 Euro Totalschaden. An dem geparkten PKW entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei leitete gegen beide Männer Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem Kraftfahrzeugrennen ein. (DS)

