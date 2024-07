Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (258/2024) Tesla kollidiert mit LKW - Autobahn 7 nach Unfall am Montagmorgen gesperrt

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel zwischen den Anschlussstellen (AS) Northeim-West und Nörten-Hardenberg Montag, 8. Juli 2024, gegen 05.20 Uhr

NORTHEIM (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der A 7 zwischen den AS Northeim-West und Nörten-Hardenberg ist am frühen Montagmorgen (08.07.24) der Beifahrer in einem Tesla schwer verletzt worden. Der Mann wurde in dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer der Limousine erlitt leichte Verletzungen, ebenso wie der Fahrer eines LKW, der mit in den Unfall verwickelt war. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Göttingen und Northeim transportiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte der auf dem mittleren Fahrstreifen fahrende Tesla aus bislang noch ungeklärter Ursache mit dem Heck eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzugs. In der Folge drehte sich der PKW, stieß gegen die mittlere Betonschutzwand und blieb stehen.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die A 7 in Richtung Kassel ab der AS Northeim-West bis gegen 08.30 Uhr voll gesperrt.

Mehrere Rettungswagen und die Freiwilligen Feuerwehren aus Northeim, Höckelheim und Hillerse waren eingesetzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten vorläufigen Schätzungen zufolge auf rund 85.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell