LPI-EF: Wildschweine verursachen Verkehrsunfall

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag hatte es ein Einbrecher in Erfurt auf einen Friseursalon abgesehen. Der Unbekannte war gegen 04:00 Uhr gewaltsam in das Geschäft in der Altstadt eingebrochen. Er durchwühlte mehrere Schränke und den Tresenbereich, bevor er sich mehrere Haarschneidemaschinen sowie Scheren schnappte. Mit seiner Beute im Wert von etwa 3.000 Euro flüchtete er. Ein Anwohner wurde auf den Einbruch aufmerksam und informierte die Polizei. Die Beamten ...

