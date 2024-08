Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unter falschem Namen und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Videospiel-Dieb mit Messer unterwegs

Iserlohn (ots)

Die Polizei stoppte am Montagabend um 21.10 Uhr einen Autofahrer auf Raiffeisenstraße, weil dieser sehr auffällig und schnell unterwegs war. Der Fahrer behauptete, keine Papiere dabei zu haben und nannte den Polizeibeamten, wie sich später herausstellte, einen falschen Namen und ein falsches Geburtsdatum. Bei seiner Durchsuchung kam doch ein Ausweis zum Vorschein, der ihn als 19-jährigen Hemeraner auswies. Wie sich herausstellte, hat er keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten fertigten mehrere Anzeigen: wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Angabe falscher Personalien sowie gegen den Halter des Kraftfahrzeugs wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Unbekannte sind in das türkische Kulturzentrum an der Peterstraße eingebrochen. Die Eindringlinge schnitten ein Schutzgitter auf und schlugen die Fensterscheibe ein und entfernten eine Türsicherung. Die Räume wurden offenbar nicht durchwühlt. Zur möglichen Beute konnten keine Angaben gemacht werden. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Ein 47-jähriger Mann hat am Montagnachmittag in der Stadtbücherei mehrere Videospiel-Discs gestohlen. Zunächst hatte er an der Rezeption herumgeschrien und war dann in die Abteilung mit den Datenspeichern gegangen. Dort nahm er, wie eine Mitarbeiterin beobachtete, drei Discs aus den Verpackungen und ging. Als die Mitarbeiterin nachschaute, fand sie den Personalausweis des Tatverdächtigen. Der offenbar unter Drogen stehende Mann hatte bereits kurz vor 15 Uhr Am Bilstein randaliert, konnte jedoch verschwinden, bevor die Polizei eintraf. Gegen 19 Uhr meldeten Passanten, dass ein Mann mit einem Messer in Hand und barfuß am Fritz-Kühn-Platz unterwegs. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. (cris)

Einbruch fehlgeschlagen

In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter versucht, in eine Kaufland Filiale an der Raiffeisenstraße in Iserlohn einzudringen. Die Polizei erhielt über die ausgelöste Alarmanlage gegen 01:25 Uhr Information über das Geschehen und eilte zum Tatort. Der Sicherheitsdienst war ebenfalls vor Ort und konnte eine Leiter zum Dach des Gebäudes entdecken. Nach Umstellung des Gebäudes wurde mit Hilfe einer Drehleiter der Feuerwehr das Dach erkundet, dort konnten Einbruchsspuren erkannt werden. Scheinbar haben die unbekannten Täter sich mit Werkzeugen einen Zugang ins Innere durch das Dach verschafft. Sie sind jedoch nur in eine Zwischendecke gelangt und der Alarm wurde ausgelöst. Den Verkaufsraum erreichten sie nicht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und wertet Spuren aus. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371 91990 entgegen. (lubo)

