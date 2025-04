POL-BI: Dooring-Unfall am Radweg

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Drei Bielefelder erstatteten Anzeige, nachdem Unbekannte am Dienstag, 22.04.2025, und Mittwoch, 23.04.2025, ihre Autos in der Innenstadt aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet hatten. Am frühen Mittwoch, zwischen 06:10 Uhr und 06:40 Uhr, schlug ein Unbekannter die hintere Seitenscheibe eines grauen Peugeot ein, der an ...

mehr