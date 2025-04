Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeibekannter Ladendieb hantiert mit Cuttermesser

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Polizisten nahmen am Donnerstag, 24.04.2025, einen Mann in Gewahrsam, nachdem er Leergut gestohlen und anschließend mit einem Cuttermesser gesehen wurde.

Ein Zeuge verständigte gegen 12:00 Uhr die Polizei, und teilte den Beamten mit, dass sich zwei Männer auf einem Parkplatz an der Salzufler Straße aufhalten würden. Während einer in Säcken für Pfandflaschen wühlte, die zu einem Geschäft gehörten, würde der andere seine Notdurft auf dem Parkplatz verrichten.

Die eingesetzten Polizisten trafen an einer nahegelegenen Bushaltestelle auf die beiden Männer, ein 37- und ein 42-Jähriger ohne festen Wohnsitz. Der ältere hielt ein Cuttermesser mit leicht ausgefahrener Klinge in der Hand und fuchtelte damit in der Luft herum. Die Polizisten entwaffneten den polizeibekannten Mann und nahmen ihn in Gewahrsam. Das Messer stellten sie sicher.

Bei der Durchsuchung seiner Tasche fanden die Beamten zwei Flaschen Leergut.

