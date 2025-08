Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle - Grün war nicht "das Gelbe vom Ei"

Ebeleben (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kontrollierten in der Wekstraße am Mittwoch gegen 00.20 Uhr einen Mopedfahrer. Zunächst fiel den Beamten an dem Fahrzeug das Versicherungskennzeichen auf, welches zwar in grüner Farbe geprägt war, jedoch nicht aus dem Jahr 2025 stammte, sondern aus 2019. Weiter stand der 31-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem führte der Mann weitere Betäubungsmittel, hierunter auch Cannabis, mit sich, die durch die Polizeibeamten sichergestellt wurden. Dem Aushändigen einer gültigen Fahrerlaubnis konnte der Mopedfahrer aus nicht nachkommen, da dieser nicht in dem Besitz einer solchen war. Eine Blutprobenentnahme wurde in einem Klinikum realisiert.

Zu Buche stehen nun mehrere Verfahren wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln, dem Fahren unter diesen, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell