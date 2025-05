Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerpunktkontrolle KRAD-Verkehr im Zuständigkeitsbereich des PK Bad Nenndorf mit Unterstützung der Sonderkontrollgruppe KRAD der Polizeidirektion Göttingen

Messenkamp/Apelern (ots)

Polizei Bad Nenndorf zieht positive Bilanz nach Motorradkontrollen am Nienstedter Pass und in Apelern:

Die Polizei Bad Nenndorf führte am heutigen Sonntag von 10:00 bis 15:30 Uhr schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen des Motorradverkehrs auf der beliebten Kradstrecke zwischen Messenkamp und Nienstedt (Nienstedter Pass, K61) sowie auf der Durchgangsstrecke der L443 in Apelern durch. Unterstützt wurde die örtliche Polizei dabei von der Sonderkontrollgruppe KRAD der Polizeidirektion Göttingen. Im Fokus der Kontrollen standen neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden insbesondere die Überprüfung technischer Veränderungen an den Motorrädern.

Trotz des eher unbeständigen Wetters kontrollierten die Beamten insgesamt 18 Motorräder. Dabei stellten sie an elf Fahrzeugen Mängel fest. Hauptsächlich handelte es sich um das Fehlen notwendiger Dokumente wie Führerschein, Fahrzeugschein und Allgemeinen Betriebserlaubnissen (ABE) für Anbauteile. In zwei Fällen waren die Fahrzeuge nicht vorschriftsmäßig, und bei einem weiteren Motorrad wurde ein manipuliertes Kennzeichen durch das Anbringen von Aufklebern festgestellt. Bei zwei Motorrädern erlosch die Betriebserlaubnis aufgrund nicht zugelassener Fußrastenanlagen, wobei in einem Fall die Verkehrssicherheit derart beeinträchtigt war, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Bei zwei weiteren Motorrädern wurde eine kritische Reifenabnutzung festgestellt, woraufhin präventive Gespräche mit den Fahrern geführt wurden. Die Polizei rät Motorradfahrern dringend, besonders zu Saisonbeginn das Reifenprofil regelmäßig zu überprüfen und die Bereifung rechtzeitig zu erneuern, um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden.

Ein Motorradfahrer muss sich zudem in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten, da er seinen alten Führerschein nicht fristgerecht umgetauscht hatte.

Neben den eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden Mängelmeldungen ausgestellt, die die betroffenen Fahrer verpflichten, die festgestellten Mängel zu beheben und dies nachzuweisen.

"Die überwiegend geringfügigen Mängel, die wir heute festgestellt haben, werten wir positiv", resümiert PHK Oberheide als Leiter der Kontrollstellen. "Wir wünschen allen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern eine sichere und unfallfreie Saison und appellieren an die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr."

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell